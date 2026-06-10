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بعد إسقاط مروحية أمريكية.. مصدر إيراني: لم ننفذ أي عمليات هجومية في مضيق هرمز

كتب : عبدالله محمود

12:01 ص 10/06/2026

مضيق هرمز

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أفادت وكالة وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصدر عسكري إيراني، بأن القوات الإيرانية لم تنفذ أي عمليات عسكرية هجومية جوية في مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المصدر العسكري الإيراني المطلع أنه "لم يتم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية جوية في مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويأتي هذا النفي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى إحاطة من الجيش الأمريكي تفيد بأن إيران أسقطت إحدى المروحيات الأمريكية المتطورة من طراز "أباتشي" خلال قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أبلغني جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز"

وأضاف ترامب "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يصب بأذى، لكن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم".

وفي السياق ذاته، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن هناك احتمالاً لوقوع مثل هذه الحوادث بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز.

وشدد المسؤول الإيراني على أنه لم يكن هناك أي استهداف متعمد من جانب إيران للمروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز.

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