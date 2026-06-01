إعلان

بصاروخ "كروز".. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة أمريكية في بحر عُمان

كتب : مصطفى الشاعر

11:34 م 01/06/2026

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة أمريكية ف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف السفينة "ساريسكا" التي وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الصهيوني الأمريكي"، باستخدام صاروخ كروز.

هجوم بصاروخ كروز

أوضح الحرس الثوري، أن العملية نُفذت بواسطة صاروخ "كروز"، مشيرا إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة"، حسبما أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين.

طهران تربط العملية بهجوم سابق


أضاف الحرس الثوري، أن استهداف السفينة جاء ردا على هجوم أمريكي استهدف سفينة إيرانية في بحر عُمان، مؤكدا أن العملية تندرج ضمن ما وصفه بحق الرد على الهجمات التي تتعرض لها المصالح الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران مفاوضات أمريكا وإيران حرب لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تأكيدًا لمصراوي.. بدء التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر
الأزهر

تأكيدًا لمصراوي.. بدء التقدم لمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

حال مهاجمة بيروت.. إيران تحذر سكان شمال إسرائيل من "رد انتقامي"
شئون عربية و دولية

حال مهاجمة بيروت.. إيران تحذر سكان شمال إسرائيل من "رد انتقامي"

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
رياضة محلية

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
عمليات إطلاق صواريخ من لبنان تهز شمال إسرائيل وتُفعّل صفارات الإنذار
شئون عربية و دولية

عمليات إطلاق صواريخ من لبنان تهز شمال إسرائيل وتُفعّل صفارات الإنذار
مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك
رياضة محلية

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان