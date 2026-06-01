أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف السفينة "ساريسكا" التي وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الصهيوني الأمريكي"، باستخدام صاروخ كروز.

هجوم بصاروخ كروز

أوضح الحرس الثوري، أن العملية نُفذت بواسطة صاروخ "كروز"، مشيرا إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة"، حسبما أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين.

طهران تربط العملية بهجوم سابق



أضاف الحرس الثوري، أن استهداف السفينة جاء ردا على هجوم أمريكي استهدف سفينة إيرانية في بحر عُمان، مؤكدا أن العملية تندرج ضمن ما وصفه بحق الرد على الهجمات التي تتعرض لها المصالح الإيرانية.