قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ارتفاع أسعار النفط يعد ثمن زهيد جدًا مقابل عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن التأثيرات الكبيرة على المستهلكين الأمريكيين، التي أحدثتها الحرب على إيران تعد "ثمن زهيد يجب دفعه" للقضاء على جهود إيران للحصول على سلاح نووي.

وأشار ترامب، إلى أن سعر برميل النفط لم يرتفع بالقدر الذي توقعه، قائلا: "كنت أعتقد أيضاً أن سعر النفط سيرتفع إلى 200 دولار، أو 250 دولاراً، أو ربما 300 دولار، وأعلم أن ذلك سيكون على المدى القصير".

وتابع ترامب قائلاً: "أنظر اليوم، إنه حوالي 102 دولار، وهذا ثمن زهيد للغاية للتخلص من سلاح نووي لدى أشخاص مختلين عقلياً حقاً".

وأكد ترامب أنه عندما تنتهي الحرب على إيران، فإن سعر النفط سيعود إلى وضعه الطبيعي.