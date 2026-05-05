خبير في الأمن البحري: لا اختلاف في وضع المضيق رغم الجهود الأمريكية لتأمين العبور

كتب : وكالات

02:36 م 05/05/2026

مضيق هرمز

أكد خبير في الأمن البحري أن الأوضاع في مضيق هرمز لم تشهد تغيرا يذكر، رغم الجهود المكثفة التي بذلت خلال اليومين الماضيين لتأمين حركة الملاحة، مشيرا إلى استمرار تعطل عدد كبير من السفن.

وأوضح مدير الأمن البحري في شركة كنترول ريسكس، كورماك ماكغاري، في تصريحات لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4، أن تأمين مرور السفن عبر المضيق يتطلب تنفيذ عمليات بحرية وجوية معقدة للغاية وبشكل شبه مستمر لتوفير الحماية للقوافل الملاحية.

وأشار إلى أن نحو 135 سفينة كانت تعبر يوميا عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب، لافتا إلى أن مرافقة سفينتين تجاريتين فقط، كما أعلنت الولايات المتحدة ونفت إيران، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم النشاط الملاحي المعتاد في هذا الممر الحيوي.

وأضاف أن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الولايات المتحدة في هذا الملف، معتبرا أن مضيق هرمز يمثل بالنسبة لها تحديا تكتيكيا بالغ التعقيد في ظل الظروف الحالية.

