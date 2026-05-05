الجيش الأمريكي: استمرار الحصار على إيران بالتزامن مع خطة إعادة الملاحة في هرمز

كتب : وكالات

06:04 ص 05/05/2026

الحصار الأمريكي البحري لموانئ إيران

أكد الجيش الأمريكي، فجر اليوم الثلاثاء، استمرار الحصار البحري على إيران بالتزامن مع تنفيذ خطة إعادة الملاحة في مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ورجح مسؤولون أمريكيون، أن يعطي الرئيس دونالد ترامب إذنا بشن هجوم عسكري على إيران في غضون أيام، بعد أن هاجمت الأخيرة سفنا أمريكية في مضيق هرمز وأهدافا أخرى في الإمارات، الإثنين.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن ترامب ظل لعدة أيام مترددا بين معاقبة إيران لعدم تخليها عن البرنامج النووي، وفي الوقت ذاته تجنب تصعيد خطير قد يجر الولايات المتحدة إلى المزيد من التورط في الحرب.

والإثنين هاجمت إيران سفنا عسكرية وتجارية أمريكية، كما شنت ضربات جديدة على دولة الإمارات، في أعقاب بدء تنفيذ خطة ترامب لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبعد أحداث الإثنين، لم يعد أمام ترامب خيارات سوى اتخاذ قرار بين إصدار أوامر بشن جولة جديدة من الضربات على إيران، أو تجاهل استفزازاتها والمضي قدما في مبادرته الدبلوماسية، جنبا إلى جنب مع خطة فتح المضيق، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

لكن الضغوط تزايدت على الرئيس الأمريكي من حلفائه السياسيين، لإصدار أوامر بشن ضربات جديدة كرد سريع على إيران.

الحصار الأمريكي إيران وأمريكا مضيق هرمز حرب إيران موانئ إيران

