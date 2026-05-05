ترامب: اليورانيوم الموجود في إيران قد يكون غير صالح.. لكن يجب نقله إلى أمريكا

كتب : وكالات

03:46 ص 05/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اليورانيوم المخصب الموجود في إيران قد يكون غير صالح للاستخدام، لكن ينبغي نقله من إيران إلى الولايات المتحدة.

قال ترامب في مقابلة مع قناة "سالم نيوز": "من حيث القيمة، فإنه اليورانيوم المخصب في إيران لا يمثل أهمية كبيرة من المحتمل أنه غير صالح للاستخدام، وربما لن يتمكنوا حتى من استخراجه يجب عليهم تسليمه".

أفادت وسائل إعلام يوم 3 مايو الجاري نقلا عن مصادر، أن إيران اقترحت على الولايات المتحدة خطة لإحلال سلام طويل الأمد، تتضمن من بين أمور أخرى تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 15 عاما، مع تحديد مستوى التخصيب لاحقا بنسبة 3.6% وفقا لمبدأ التخزين الصفري.

وفي وقت لاحق، وصف ترامب، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، العرض الإيراني أنه "غير مقبول".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية.

وفي 8 أبريل الماضي أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وانتهت المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد دون نتيجة، في حين لم يُعلن عن استئناف العمليات القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصار الموانئ الإيرانية، في حين يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.

