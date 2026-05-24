نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين يعملون على التوصل إلى حل نهائي بشأن تفاصيل أحدث اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الإيرانية، اليوم الأحد، إن الإيرانيين وافقوا من حيث المبدأ على صفقة تتضمن التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى أن الجهود لا تزال جارية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق النهائي سيشمل إعادة فتح إيران مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها على الممر المائي، مؤكداً أن واشنطن ستقدم تنازلات بشأن تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات بشأن مسألة التخصيب النووي.

وأكد المسؤول الأمريكي أن إدارة ترامب تشعر بالتفاؤل حيال الوضع الراهن، حتى مع استمرار الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل.

وأشار إلى أن إيران تبدو أكثر استعداداً للتسوية مما كانت عليه قبل الحملة العسكرية.

وقال المسؤول إن الإدارة الأمريكية ترغب في رؤية التزام جاد بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن الفرق بين التزام لمدة 20 أو 30 عاماً لا يُعتد به، وأن الأهم هو آلية التنفيذ.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنهم يعتقدون أن الاتفاق سيتجاوز الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي سمح بالتخصيب حتى مستوى معين.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الاتفاق لن يشمل أي نوع من تغيير النظام، مشيراً إلى أن الإدارة ستتعامل مع الحكومة الإيرانية الحالية.