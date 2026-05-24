وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية

كتب : وكالات

07:35 م 24/05/2026

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في إطار التشاور الدورى لمناقشة التطورات الاقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى حول مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية والتطورات التي تشهدها المنطقة.
واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال مستجدات الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، وكذلك يضمن حرية الملاحة الدولية.
ومن جانبها، ثمنت المسؤولة الأوروبية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكدة التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

