قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تحدثت الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بفتح مضيق هرمز والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد نتنياهو، في تدوينة له على منصة "أكس" اليوم الأحد، أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، "أنه أعرب لترامب عن تقديره العميق لالتزامه الثابت بأمن إسرائيل، بما في ذلك خلال عمليتي "زئير هاري والغضب الملحمي"، اللتين قاتلت فيهما القوات الأمريكية والإسرائيلية جنبا إلى جنب ضد التهديد الإيراني".

وأوضح نتنياهو، أن اتفاق أمريكا مع إيران يعني تفكيك منشآت التخصيب النووي لإيران، وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها.

وأشار نتنياهو، إلى أن ترامب أكد له على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات في كل الساحات ومنها لبنان.

وتابع نتنياهو: "لقد أثبتت الشراكة بيننا وبين بلدينا فعاليتها على أرض المعركة ولم تكن أقوى من أي وقت مضى، إن سياستي، مثل سياسة الرئيس ترامب، تظل دون تغيير: إيران لن تمتلك أسلحة نووية".