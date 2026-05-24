أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة، نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية، أن المرحلة المقبلة لن تشهد إلا أخبارا جيدة، مشددا على أنه لن يُقدم على إبرام أي صفقات سيئة.

ترامب يتحفظ على تفاصيل الاتفاق المرتقب ويؤكد سيطرته الكاملة على الملف

فيما يتعلق بمسار المفاوضات الجارية، أوضح ترامب، للشبكة الأمريكية، اليوم الأحد أنه لا يستطيع في الوقت الراهن الحديث بشكل علني عن التفاصيل الدقيقة للصفقة المحتملة أو بنودها الفنية المفصلة.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، في تصريحاته، إن حسم هذا الأمر ومجرياته المعقدة متروك له تماما وصلاحياته الرئاسية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن التقدم الأخير المحرز في المحادثات الجارية بوساطة دولية بين واشنطن وطهران قد يُشكّل نقطة تحول "حاسمة" في الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الإيرانية وجلب عهد جديد يعمه الاستقرار والازدهار في عموم المنطقة.

مذكرة تفاهم تُنهي الصراع بين أمريكا وإيران

أوضح المصدر، للشبكة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم قطع أشواط كبيرة لا سيما في الأيام القليلة الماضية نحو صياغة تفاهمات مشتركة تفضي إلى توقيع مذكرة تفاهم تُنهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تغتنم إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الفرصة للتوصل إلى حل دائم ومستقر.

تأتي هذه التصريحات في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم حول الملف النووي وتهدئة التوترات في المنطقة، حيث إن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى عودة التصعيد العسكري وتجدد الحرب بين الجانبين، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.