أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ارتياحه الشديد لنجاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما وصفه بـ"الأذى" في أعقاب حادثة إطلاق النار التي وقعت خارج أسوار البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات نتنياهو، تعليقا على الحادث الأمني الذي شهدته واشنطن مساء أمس السبت، حيث بادر بتهنئة ترامب على سلامته، مشيدا بالتحرك الأمني السريع الذي أدى إلى تصفية المهاجم قبل إلحاق مزيد من الضرر.

نتنياهو يصف ترامب بـ"أعظم صديق" ويدعو لإدانة حازمة للعنف السياسي

وصف نتنياهو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأحد، دونالد ترامب بأنه "أعظم صديق" لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض، مؤكدا أن العنف السياسي والمحاولات المتكررة التي تستهدف اغتيال ترامب يجب أن تواجه بإدانة قاطعة وحازمة من قِبل الجميع دون استثناء لخطورتها على الاستقرار.

I am relieved that President @realDonaldTrump, the best friend Israel has ever had in the White House, is safe and that the attacker was neutralized before he could cause any further harm.



Political violence, including repeated attempts to assassinate President Trump, should be… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2026

حرس البيت الأبيض يعلن القضاء على المسلح فور إطلاقه النار باتجاه نقطة أمنية

كانت قوات حرس البيت الأبيض والأجهزة الأمنية الفيدرالية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن نجاحها في القضاء على مسلح تمكن من الاقتراب من إحدى النقاط الأمنية المحيطة بالمقر الرئاسي وبادر بإطلاق النار باتجاه عناصر الأمن قبل أن يتم التعامل معه على الفور ومقتله في مكان الحادث.

في غضون ذلك، وجّه دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، رسالة عبر "تروث سوشيال" شكر فيها جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة والمهنية، مشيرا إلى أن الحادث يُثبت مدى أهمية حصول الرؤساء المستقبليين على المساحة الأكثر أمانا وحماية على الإطلاق في واشنطن العاصمة لحماية الأمن القومي للبلاد.