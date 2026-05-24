إعلان

بعد حادث قُرب البيت الأبيض.. نتنياهو: ترامب نجا من "الأذى".. وهو أعظم صديق لإسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

04:59 م 24/05/2026

نتنياهو وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ارتياحه الشديد لنجاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما وصفه بـ"الأذى" في أعقاب حادثة إطلاق النار التي وقعت خارج أسوار البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات نتنياهو، تعليقا على الحادث الأمني الذي شهدته واشنطن مساء أمس السبت، حيث بادر بتهنئة ترامب على سلامته، مشيدا بالتحرك الأمني السريع الذي أدى إلى تصفية المهاجم قبل إلحاق مزيد من الضرر.

نتنياهو يصف ترامب بـ"أعظم صديق" ويدعو لإدانة حازمة للعنف السياسي

وصف نتنياهو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأحد، دونالد ترامب بأنه "أعظم صديق" لإسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض، مؤكدا أن العنف السياسي والمحاولات المتكررة التي تستهدف اغتيال ترامب يجب أن تواجه بإدانة قاطعة وحازمة من قِبل الجميع دون استثناء لخطورتها على الاستقرار.

حرس البيت الأبيض يعلن القضاء على المسلح فور إطلاقه النار باتجاه نقطة أمنية

كانت قوات حرس البيت الأبيض والأجهزة الأمنية الفيدرالية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن نجاحها في القضاء على مسلح تمكن من الاقتراب من إحدى النقاط الأمنية المحيطة بالمقر الرئاسي وبادر بإطلاق النار باتجاه عناصر الأمن قبل أن يتم التعامل معه على الفور ومقتله في مكان الحادث.

في غضون ذلك، وجّه دونالد ترامب، صباح اليوم الأحد، رسالة عبر "تروث سوشيال" شكر فيها جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون على استجابتهم السريعة والمهنية، مشيرا إلى أن الحادث يُثبت مدى أهمية حصول الرؤساء المستقبليين على المساحة الأكثر أمانا وحماية على الإطلاق في واشنطن العاصمة لحماية الأمن القومي للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أمريكا حادث إطلاق النار البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد فتوى كريمة "البدعة المنكرة".. هل يجوز ذبح الأضاحي في الخارج؟
أخبار

بعد فتوى كريمة "البدعة المنكرة".. هل يجوز ذبح الأضاحي في الخارج؟
مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
اقتصاد

مقاطعة إجبارية والشراء بالواحدة.. كيف التهم الغلاء موائد المصريين؟ (صور
"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
زووم

"أحلى البنات".. مي عز الدين تتألق بإطلالة كاجوال والجمهور يغازلها
لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟
اقتصاد

ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا