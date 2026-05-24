أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده الكامل لتقديم كافة الضمانات اللازمة لطمأنة المجتمع الدولي والعالم بأن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وأكد بزشكيان، في تصريحات جديدة، اليوم الأحد، أن السياسة الإيرانية لا تهدف إلى زعزعة الأمن أو الاستقرار في المنطقة بل تحرص على تعزيز أجواء التهدئة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

بزشكيان يتهم إسرائيل بالسعي لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى

وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الإيراني إسرائيل بالوقوف وراء زعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها من خلال سعيها المستمر لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط إسرائيل الكبرى".

وأوضح بزشكيان، أن تل أبيب تُدبر مؤامرات بديلة تهدف بشكل مباشر إلى جر المنطقة نحو أتون حرب ومواجهة عسكرية شاملة.

تأتي هذه التصريحات في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم حول الملف النووي وتهدئة التوترات في المنطقة، حيث إن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى عودة التصعيد العسكري وتجدد الحرب بين الجانبين، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.