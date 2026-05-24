المفوضية الأوروبية تدعو لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

كتب : مصطفى الشاعر

02:16 م 24/05/2026

أورسولا فون دير لاين

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتقدم المحرز في المفاوضات والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة على أنه يجب عدم السماح لإيران "مطلقا" بتطوير أو امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

المفوضية الأوروبية تطالب باتفاق يُخفف التصعيد

أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يؤدي إلى تخفيف التصعيد بشكل حقيقي وملموس من حدة الصراع الدائر في المنطقة.

كما طالبت دير لاين، بأن يضمن الاتفاق حرية الملاحة البحرية الكاملة والآمنة وبدون فرض أي رسوم في مضيق هرمز الاستراتيجي.

فون دير لاين تدعو إيران لوقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار

دعت فون دير لاين، إيران إلى إنهاء كافة أعمالها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة سواء جرى ذلك بشكل مباشر أو من خلال الفصائل والوكلاء التابعين لها، مطالبة بوقف الهجمات المتكررة التي تستهدف دول الخليج المجاورة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، في ختام بيانها، أن أوروبا ستواصل العمل والتنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين لاغتنام اللحظة الراهنة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي شامل ودائم.

تأتي هذه التصريحات في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم حول الملف النووي وتهدئة التوترات في المنطقة، حيث إن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى عودة التصعيد العسكري وتجدد الحرب بين الجانبين، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.

بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
