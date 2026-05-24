رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مجددا تأكيد موقف بلاده الحازم، ومشددا على أنه من الضروري والملح ألا يُسمح لطهران أبدا بتطوير أو امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

ستارمر يطالب باتفاق يُنهي الصراع بين إيران وأمريكا

أوضح الوزير ستارمر، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الهند، أن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى رؤية اتفاق شامل يُنهي الصراع الدائر ويُعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة مع ضمان حرية الملاحة الدولية بشكل غير مشروط وغير مقيد.

لندن تتعهد بحماية شعبها من آثار الحرب

أكد كير ستارمر، أن حكومة المملكة المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لحماية الشعب البريطاني من الآثار والتداعيات المختلفة الناتجة عن هذه الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لاغتنام اللحظة الحالية والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد تضمن استقرار المنطقة.

I welcome the progress towards an agreement between the US and Iran.



We need to see an agreement that brings the conflict to an end and reopens the Strait of Hormuz, with unconditional and unrestricted freedom of navigation. It’s vital that Iran must never be allowed to develop… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 24, 2026

ويأتي ذلك في سياق المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم حول الملف النووي وتهدئة التوترات في المنطقة، حيث إن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى عودة التصعيد العسكري وتجدد الحرب بين الجانبين، بحسب تقارير وسائل إعلام دولية.