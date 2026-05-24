إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات

كتب : مصطفى الشاعر

12:38 م 24/05/2026

الجيش الإسرائيلي

أفادت القناة "12 العبرية"، بوصول رئيس الأركان إيال زامير، صباح اليوم الأحد، إلى مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، حيث تأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع والموافقة على الخطط العملياتية المحددة لاستمرار القتال في تلك الجبهة.

جيش الاحتلال يستعد لسيناريوهات واسعة ويؤكد مواصلة عملياته العسكرية

ذكرت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد في الوقت الراهن للتعامل مع مجموعة واسعة ومختلفة من السيناريوهات الميدانية المحتملة، مشيرة إلى أن القوات العسكرية ستواصل عملياتها بانتظام حتى يُصدر بيان رسمي يقضي بخلاف ذلك.

مواقف وتخوفات إسرائيلية من تأجيل الملف النووي والربط مع جبهة لبنان

على صعيد متصل، وفي وقت سابق من أمس السبت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عبّر خلال محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مخاوفه من تأجيل معالجة الملف النووي الإيراني.

كما أبدى نتنياهو، تخوفه من عملية الربط بين اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتفاهمات الجارية مع إيران.

تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران لفتح مضيق هرمز

في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس"، بأن واشنطن وطهران قد تُوقّعان تفاهما لمدة 60 يوما قابلة للتمديد بين الطرفين، موضحا أن هذا التفاهم المرتقب يتضمن فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية منه لتأمين حركة الملاحة.

