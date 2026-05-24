قُتل 24 شخصاً على الأقل، الأحد، إثر تفجير استهدف قطاراً كان يقل عسكريين في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب باكستان، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المسؤول أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً، بينهم جنود في الجيش الباكستاني، وسط حالة استنفار أمني وطبي في المنطقة.

أضرار واسعة بالموقع

وذكرت الشرطة الباكستانية، وفق ما نقلته قناة "جيو نيوز"، أن القطار تعرض لأضرار جزئية جراء الانفجار، فيما تضررت كذلك 10 سيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الهجوم، وأضافت أن قوة الانفجار امتدت إلى المباني المجاورة، حيث تحطمت النوافذ والواجهات الزجاجية نتيجة شدة الانفجار الذي هز المنطقة.

إعلان الطوارئ في المستشفيات

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بمدينة كويتا، مع استدعاء الأطباء والأطقم الطبية للتعامل مع أعداد المصابين، كما دفعت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف بتعزيزات إلى موقع التفجير، في وقت بدأت فيه السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهات المسؤولة عنه.

وأفادت سلطات السكك الحديدية بأنه تم إيقاف قطار سريع كان متجهاً إلى مدينة بيشاور داخل محطة سكة حديد كويتا، وذلك كإجراء احترازي بعد وقوع الانفجار.