إعلان

فيديو- مقتل وإصابة العشرات في تفجير استهدف قطاراً يقل عسكريين بباكستان

كتب : وكالات

12:30 م 24/05/2026

تفجير قطار بباكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قُتل 24 شخصاً على الأقل، الأحد، إثر تفجير استهدف قطاراً كان يقل عسكريين في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غرب باكستان، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المسؤول أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً، بينهم جنود في الجيش الباكستاني، وسط حالة استنفار أمني وطبي في المنطقة.

أضرار واسعة بالموقع

وذكرت الشرطة الباكستانية، وفق ما نقلته قناة "جيو نيوز"، أن القطار تعرض لأضرار جزئية جراء الانفجار، فيما تضررت كذلك 10 سيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الهجوم، وأضافت أن قوة الانفجار امتدت إلى المباني المجاورة، حيث تحطمت النوافذ والواجهات الزجاجية نتيجة شدة الانفجار الذي هز المنطقة.

إعلان الطوارئ في المستشفيات

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بمدينة كويتا، مع استدعاء الأطباء والأطقم الطبية للتعامل مع أعداد المصابين، كما دفعت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف بتعزيزات إلى موقع التفجير، في وقت بدأت فيه السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهات المسؤولة عنه.

وأفادت سلطات السكك الحديدية بأنه تم إيقاف قطار سريع كان متجهاً إلى مدينة بيشاور داخل محطة سكة حديد كويتا، وذلك كإجراء احترازي بعد وقوع الانفجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تفجير قطار بباكستان باكستان الجيش الباكستاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل انتهت علاقة حسين الشحات بالنادي الأهلي؟ .. تفاصيل
رياضة محلية

هل انتهت علاقة حسين الشحات بالنادي الأهلي؟ .. تفاصيل
بعد فتوى كريمة "البدعة المنكرة".. هل يجوز ذبح الأضاحي في الخارج؟
أخبار

بعد فتوى كريمة "البدعة المنكرة".. هل يجوز ذبح الأضاحي في الخارج؟
"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة
زووم

"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة
أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
نصائح بسيطة لتجنب الانتفاخ أثناء السفر.. أبرزها شرب الماء
نصائح طبية

نصائح بسيطة لتجنب الانتفاخ أثناء السفر.. أبرزها شرب الماء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا
حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم