رويترز: إيران تنفي الموافقة على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب

كتب : محمد جعفر

11:56 ص 24/05/2026

حرب إيران وأمريكا

نفى مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز"، الأحد، موافقة طهران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكداً أن الملف النووي الإيراني لا يُعد جزءاً من الاتفاق المبدئي الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن المحادثات الحالية تركز على إطار أولي للتفاهم، فيما سيُناقش الملف النووي خلال مفاوضات لاحقة تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين.

لا اتفاق بشأن شحن اليورانيوم

وقال المصدر الإيراني إن "أي اتفاق بشأن شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد لم يتم التوصل إليه حتى الآن"، مشيرًا إلى أن المفاوضات الحالية لا تتضمن ترتيبات مرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني.

تقرير أمريكي يتحدث عن موافقة إيرانية

وجاءت التصريحات الإيرانية بعد ساعات من تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب ضمن الاتفاق الذي يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرامه.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق المرتقب يتضمن ترتيبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الالتزامات أو آليات التنفيذ.

