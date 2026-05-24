وزير الخارجية الأمريكي: إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب في العالم

كتب : مصطفى الشاعر

11:24 ص 24/05/2026

ماركو روبيو

شن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هجوما سياسيا ودبلوماسيا حادا على طهران، منوها بأنه لا توجد أي دولة حول العالم في الوقت الراهن تُمول الإرهاب وتُقدّم له الدعم اللوجستي والمالي أكثر من إيران.

وأشار روبيو، في تصريحات جديدة، اليوم الأحد، إلى أن الأنشطة الإيرانية المستمرة في دعم الجماعات المسلحة تُزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط وتهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

واشنطن تزعم تحقيق أهداف العمليات العسكرية في إيران

وفي قراءته لمجريات المواجهة الميدانية، أوضح روبيو، أنه عندما اندلع الصراع العسكري المباشر مع إيران كانت الخطط الاستراتيجية والأهداف المحددة للقوات الأمريكية تتمثل في تدمير القدرات البحرية الإيرانية وشل منظوماتها الصاروخية المتطورة.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي، بأن واشنطن وحلفائها نجحوا بالفعل في تحقيق أهداف العملية العسكرية بدقة وتوجيه ضربات قاصمة للبنية التحتية العسكرية لطهران.

واشنطن تتهم طهران باحتجاز سفن تجارية دولية كرهائن في هرمز

على صعيد أمن الملاحة البحرية، اتهم الوزير الأمريكي، السلطات الإيرانية بممارسة القرصنة البحرية والتهديد المباشر لحرية التجارة العالمية، مؤكدا أن إيران تعمد حاليا إلى احتجاز سفن تجارية مدنية وتعتبرها بمثابة رهائن داخل مضيق هرمز الحيوى، ومشددا على أن هذه التصرفات تُشكّل خرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية وتستدعي موقفا حازما لحماية الممرات المائية.

