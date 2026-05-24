إعلان

"أوصلوها لـ بيبي".. إيران تعدم شخصًا بتهمة التجسس لصالح واشنطن وتل أبيب

كتب : وكالات

11:21 ص 24/05/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإعدام شخص يدعى مجتبى كيان، بتهمة تزويد العدو الأمريكي الإسرائيلي بمعلومات عن مراكز إنتاج الصناعات الدفاعية في إيران.

إفشاء أسرار عسكرية

وذكرت الوكالة أن مجتبى كيان، نجل محمد قلي، كان من بين العناصر المتعاونة مع العدو، حيث قام خلال حرب رمضان بإرسال معلومات تخص وحدات الصناعات الدفاعية الإيرانية، قبل أن يُنفذ بحقه حكم الإعدام فجر اليوم، بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا على الحكم الصادر ضده من محكمة محافظة البرز.

وبحسب التحقيقات، فإن كيان أرسل خلال فترة الحرب رسائل عدة إلى شبكات معادية مرتبطة بالعدو الصهيوني الأمريكي، تضمنت إحداثيات ومعلومات عن مواقع وحدات إنتاج القطع المرتبطة بالصناعات الدفاعية في البلاد.

ضرورة إرسال المعلومات لـ"بيبي"

كما كشفت التحقيقات أنه بعث بمعلومات عن موقع شركة مرتبطة بالصناعات الدفاعية إلى شبكة تابعة للعدو، مؤكداً في إحدى رسائله، مع ذكر اسم رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ضرورة "إيصال المعلومات إلى بيبي".

وقال مجتبى كيان في اعترافاته: "بعد إرسال الرسالة إلى القناة الفضائية، زودوني برقم للتواصل، وقمت بإرسال المعلومات عبره".

وأظهرت المراجعات الفنية للرسائل المتبادلة بينه وبين عناصر الشبكة المعادية أن الموقع الذي أرسل معلومات عنه تعرض لهجوم بعد ثلاثة أيام فقط، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وبعد رصد تواصل "كيان" مع الشبكة الإعلامية المعادية، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته واعتقاله بشكل فوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإسرائيل نتنياهو التجسس لإسرائيل إعدام مجتبى كيان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ أحمد عز وأنغام (فيديو)
زووم

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ أحمد عز وأنغام (فيديو)
بعد الجدل حول تصريحاته.. محمد دياب يوضح حقيقة حديثه عن محمد رمضان
زووم

بعد الجدل حول تصريحاته.. محمد دياب يوضح حقيقة حديثه عن محمد رمضان
"فسخ مؤجل".. الأهلي يلجأ للحل الأصعب في أزمة توروب - تفاصيل
رياضة محلية

"فسخ مؤجل".. الأهلي يلجأ للحل الأصعب في أزمة توروب - تفاصيل
اليوم.. التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى
اقتصاد

اليوم.. التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى

بينهم درة وتامر عاشور.. نجوم يستعدون لأداء فريضة الحج (صور)
زووم

بينهم درة وتامر عاشور.. نجوم يستعدون لأداء فريضة الحج (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حتى 67 قرشًا.. الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم