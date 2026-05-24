أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإعدام شخص يدعى مجتبى كيان، بتهمة تزويد العدو الأمريكي الإسرائيلي بمعلومات عن مراكز إنتاج الصناعات الدفاعية في إيران.

إفشاء أسرار عسكرية

وذكرت الوكالة أن مجتبى كيان، نجل محمد قلي، كان من بين العناصر المتعاونة مع العدو، حيث قام خلال حرب رمضان بإرسال معلومات تخص وحدات الصناعات الدفاعية الإيرانية، قبل أن يُنفذ بحقه حكم الإعدام فجر اليوم، بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا على الحكم الصادر ضده من محكمة محافظة البرز.

وبحسب التحقيقات، فإن كيان أرسل خلال فترة الحرب رسائل عدة إلى شبكات معادية مرتبطة بالعدو الصهيوني الأمريكي، تضمنت إحداثيات ومعلومات عن مواقع وحدات إنتاج القطع المرتبطة بالصناعات الدفاعية في البلاد.

ضرورة إرسال المعلومات لـ"بيبي"

كما كشفت التحقيقات أنه بعث بمعلومات عن موقع شركة مرتبطة بالصناعات الدفاعية إلى شبكة تابعة للعدو، مؤكداً في إحدى رسائله، مع ذكر اسم رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ضرورة "إيصال المعلومات إلى بيبي".

وقال مجتبى كيان في اعترافاته: "بعد إرسال الرسالة إلى القناة الفضائية، زودوني برقم للتواصل، وقمت بإرسال المعلومات عبره".

وأظهرت المراجعات الفنية للرسائل المتبادلة بينه وبين عناصر الشبكة المعادية أن الموقع الذي أرسل معلومات عنه تعرض لهجوم بعد ثلاثة أيام فقط، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وبعد رصد تواصل "كيان" مع الشبكة الإعلامية المعادية، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته واعتقاله بشكل فوري.