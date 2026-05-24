تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم مكثف بصواريخ وطائرات مسيرة في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من احتمال قيام روسيا بإطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي أوريشنيك.

ترددت أصداء الانفجارات في أنحاء المدينة بعد الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل، بعد أن أعلن سلاح الجو عن تهديد بإطلاق صاروخ أوريشنيك.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، وتضررت مبان سكنية في أنحاء المدينة، مضيفا أن الحطام كان مشتعلا في مبنى مدرسة بوسط المدينة.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، من أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا باستخدام صاروخ أوريشنيك، مستشهدا بمعلومات مخابراتية من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا.

ولم يرد سلاح الجو الأوكراني حتى الآن على طلب للتعليق على ما إذا كان صاروخ أوريشنيك قد أصاب أي هدف.

وهاجمت روسيا أوكرانيا مرتين بالفعل بصاروخ أوريشنيك، وهو صاروخ تفاخر الرئيس فلاديمير بوتين بأنه من المستحيل اعتراضه بسبب سرعته التي تبلغ أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت.

جاء تحذير زيلينسكي بعد أن أمر بوتين الجيش الروسي بإعداد خيارات للرد على أوكرانيا ردا على هجوم بطائرات مسيرة على سكن للطلبة في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية في شرق أوكرانيا، وفقا للغد.