باكستان: نأمل في استضافة جولة جديدة من محادثات أمريكا وإيران قريبًا

كتب : وكالات

06:40 ص 24/05/2026

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

قال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل جهودها من أجل السلام بأقصى قدر من الإخلاص، معربًا عن أمله في أن تستضيف إسلام آباد الجولة المقبلة من المحادثات قريبًا جدًّا.

وكتب رئيس وزراء باكستان عبر حسابه على موقع إكس: "أهنئ الرئيس دونالد ترامب على جهوده الاستثنائية لتحقيق السلام وعلى عقد مكالمة هاتفية مفيدة ومنتجة للغاية في وقت سابق اليوم، مع قادة المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان".

وأضاف: "مثَّل المشير عاصم منير باكستان في المكالمة الهاتفية، وأنا أقدِّر بشكل كبير جهوده الدؤوبة طوال العملية بأكملها".

وتابع: "قدمت المناقشات فرصة مفيدة لتبادل الآراء حول الوضع الإقليمي الحالي وكيفية دفع جهود السلام الجارية إلى الأمام لإحلال سلام دائم في المنطقة، وستواصل باكستان جهودها من أجل السلام بأقصى درجات الإخلاص، ونأمل في استضافة الجولة القادمة من المحادثات في وقت قريب جدًّا"، وفقا للغد.

