خطوة إيجابية.. تفاؤل إيراني حول الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب

كتب : وكالات

05:48 ص 24/05/2026

سفير إيران لدى باكستان رضا أميري

قال سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم، إن بالإمكان أن نأمل في أن خطوة إيجابية بدأت بالتشكُّل، بعد الإعلان عن اتفاق مرتقب بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي كانت قد اندلعت في 28 فبراير.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن السفير الإيراني لدى باكستان أعلن، في تصريح له، أن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، وبعد عودته من طهران، قدَّم له التهاني بنتائج المباحثات التي أجراها مع مسؤولي إيران.

وأضاف أنه بتفاؤل حذر، يمكن الأمل في أنه إذا التزم الطرف الآخر بما يكفي، فإن خطوة إيجابية بدأت بالتشكُّل، وهي ثمرة مواقف إيران إلى جانب مبادرة وجهود الوساطة الباكستانية.

وأعرب السفير الإيراني عن أمله في أن تؤدي الجهود الصادقة للحكومة والجيش الباكستاني، لا سيما رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، والمشير عاصم منير ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الداخلية محسن نقوي، إلى ترسيخ سلام دائم في المنطقة عبر مبادرة الوساطة.

واختتم بتوجيه الشكر العميق لهم جميعًا على المساعي الصادقة والمخلصة، وفقا للغد.

سفير إيران لدى باكستان إيران تفاوض إيران وأمريكا إيران وأمريكا مضيق هرمز

