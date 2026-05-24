خلال مواجهة مع الخدمة السرية.. إصابة شخصين في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض

كتب : وكالات

02:26 ص 24/05/2026

الخدمة السرية الأمريكية

أصيب شخصان بطلقات نارية وجُرحا في مواجهة مع الخدمة السرية بالقرب من البيت الأبيض، وفق ما نقلت شبكة "CNN" عن مسؤول في إنفاذ القانون.

ووقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب.

وقال مسؤول إنفاذ القانون، إن عناصر من القسم النظامي "المرتدي الزي الرسمي" التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث.

وسمع مراسلو شبكة "سي إن إن" ما بدا أنها عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.

وقالت الخدمة السرية، إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.

وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض.

وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".

وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض.

وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.

وذكرت "CNN"، أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر إقامة البيت الأبيض.

وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل على منصة "إكس"، إن الوكالة متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنقوم بتحديث الجمهور فور تمكننا من ذلك، وفقا لروسيا اليوم.

