أفادت ليز لاندرز، مراسلة شبكة "بي بي إس" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب لم يُصب بأذى في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض.

وكتبت في منشور لها: "تم التأكد إطلاق نار قرب البيت الأبيض أُصيب شخصان حتى الآن، أحدهما المشتبه به والآخر يبدو أنه أحد المارة وقع الحادث عند تقاطع شارع 17 مع جادة بنسلفانيا الرئيس بخير"، وفقا لروسيا اليوم.

وشهد محيط البيت الأبيض، انتشارا أمنيا مكثفا بعد ورود أنباء عن إطلاق نار قرب المقر الرئاسي، فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا داخل البيت الأبيض يتابع المفاوضات الجارية مع إيران.

وطوقت الشرطة وقوات الأمن مداخل البيت الأبيض، بينما منعت قوات الحرس الوطني الصحفيين من الاقتراب من المنطقة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وذكر صحفيون داخل المجمع الرئاسي، أنهم تلقوا أوامر بالركض والاحتماء داخل غرفة الإحاطة الصحافية عقب الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، أن المكتب يساند جهاز الخدمة السرية الأمريكية في التعامل مع حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

ولم تصدر السلطات الأمريكية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو وقوع إصابات، وفقا لسكاي نيوز.