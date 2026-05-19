وقع حادث إطلاق نار داخل أكبر مركز إسلامي في مدينة "سان دييجو" الواقعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أسفر عن إصابات وغموض كامل حول عدد القتلى، بعد أن تمكنت الشرطة من السيطرة على المهاجم وسط حالة ذعر كبيرة داخل المبنى.

شرطة سان دييجو تعلن إحباط التهديد الأمني

أعلنت إدارة شرطة سان دييجو، نجاح قواتها في إحباط التهديد الأمني الذي كان يستهدف المركز الإسلامي في المدينة، حيث جاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من ورود بلاغات مكثفة تُفيد بوجود شخص مسلح داخل مبنى المركز.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السلطات الرسمية، اليوم الثلاثاء، تأكيدها السيطرة الكاملة على الموقف الميداني وبدء التحقيقات الموسعة للكشف عن ملابسات الهجوم ودوافعه.



غموض يُحيط بأعداد القتلى ومستشفى محلي يعلن استقبال جرحى مجهولي العدد

بحسب الشبكة الأمريكية، لم تتضح حتى الآن الحصيلة الرسمية والنهائية لعدد القتلى المحتملين جراء هذا الحادث المروع.

وفي سياق متصل، أفادت إدارة مستشفى "شارب التذكاري" في مدينة سان دييجو بأن الطواقم الطبية بدأت بالفعل في استقبال عدد غير محدد من المرضى والمصابين القادمين من موقع الهجوم، في وقت أظهرت فيه الصور المرئية المتداولة لقطات مؤثرة لعمليات إجلاء سريعة للأطفال من محيط المركز الذي يُعد المسجد الأكبر والأبرز في المدينة بأكملها.



مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يُدين العنف

أعربت المديرة التنفيذية لفرع سان دييجو التابع لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير تازين نظام، عن إدانتها الشديدة والصارمة لهذا العمل "العنيف والمروع".

وقالت المديرة الأمريكية، في بيان رسمي، إن قلوب الجميع مع المتأثرين بهذا الهجوم الغادر، مشددة على أنه لا ينبغي لأي شخص على الإطلاق أن يُساوره الخوف على سلامته الشخصية أو حياته أثناء أداء الصلاة داخل دور العبادة أو أثناء تلقي التعليم في المدارس الابتدائية.

استنفار احترازي في نيويورك لتعزيز أمن المساجد والمراكز الدينية

وفي تداعيات الحدث على الولايات الأخرى، أفادت مديرية شرطة مدينة نيويورك، بأنه لا توجد أي صلة معروفة أو مؤشرات تربط حادثة سان دييجو بمدينة نيويورك، كما نفت وجود أي تهديدات محددة أو موجهة ضد دور العبادة في المدينة.



ورغم غياب التهديد المباشر، أكدت المديرية، أنها اتخذت "قرارا فوريا" بزيادة وتكثيف انتشار ضباطها ودورياتها الأمنية حول المساجد والمراكز الإسلامية المختلفة في نيويورك من باب الحيطة والحذر ولضمان الطمأنينة العامة.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، شهد مركز إسلامي في مدينة "سان دييجو" الأمريكية، حادث إطلاق نار أثار صدمة واسعة، حيث وثّقت فيديوهات متداولة على نطاق واسع لحظات إطلاق النار داخل المركز، ما دفع الشرطة إلى التحرك الفوري.