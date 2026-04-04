قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، مؤكداً أن الهجمات الأخيرة استهدفت منشآت صناعية تعد من ركائز تمويل طهران.

إسرائيل تزعم تدمير قدرة إيران على إنتاج الصلب

وأضاف نتنياهو، في بيان مصور صدر عن مكتبه اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير نحو 70% من قدرة إيران على إنتاج الصلب، الذي قال إنه يُستخدم مادةً خاماً في تصنيع الأسلحة الموجهة ضد إسرائيل.

وأوضح: "بعد أن دمرنا 70% من قدرتهم على إنتاج الصلب، وهو مادة خام تُستخدم في الأسلحة التي تُستعمل ضدنا، هاجمنا اليوم مصانع البتروكيماويات الخاصة بهم."

نتنياهو يؤكد مواصلة العملية العسكرية ضد طهران

وتابع نتنياهو أن قطاعي الصلب والبتروكيماويات يمثلان، بحسب وصفه، "آلة التمويل" التي تعتمد عليها إيران في دعم ما سماه "حربها ضد إسرائيل وضد العالم".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحه بالتأكيد على استمرار العمليات العسكرية، قائلاً: "سنواصل ضربهم، كما وعدت."