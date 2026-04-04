نتنياهو: استهدفنا مصانع إيران البتروكيماوية ودمرنا 70% من قدرتها على إنتاج الصلب

كتب : محمد جعفر

08:28 م 04/04/2026

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، مؤكداً أن الهجمات الأخيرة استهدفت منشآت صناعية تعد من ركائز تمويل طهران.

وأضاف نتنياهو، في بيان مصور صدر عن مكتبه اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير نحو 70% من قدرة إيران على إنتاج الصلب، الذي قال إنه يُستخدم مادةً خاماً في تصنيع الأسلحة الموجهة ضد إسرائيل.

وأوضح: "بعد أن دمرنا 70% من قدرتهم على إنتاج الصلب، وهو مادة خام تُستخدم في الأسلحة التي تُستعمل ضدنا، هاجمنا اليوم مصانع البتروكيماويات الخاصة بهم."

وتابع نتنياهو أن قطاعي الصلب والبتروكيماويات يمثلان، بحسب وصفه، "آلة التمويل" التي تعتمد عليها إيران في دعم ما سماه "حربها ضد إسرائيل وضد العالم".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحه بالتأكيد على استمرار العمليات العسكرية، قائلاً: "سنواصل ضربهم، كما وعدت."

