إعلان

دمار وسقوط إصابات نتيجة ضرب إيران صواريخ عنقودية على رمات جان بإسرائيل (صور- فيديو)

كتب : وكالات

04:00 م 04/04/2026 تعديل في 04:01 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أضرار واسعة في وسط إسرائيل بعد هجمات صاروخية إيرانية (2)
  • عرض 4 صورة
    أضرار واسعة في وسط إسرائيل بعد هجمات صاروخية إيرانية (1)
  • عرض 4 صورة
    أضرار واسعة في وسط إسرائيل بعد هجمات صاروخية إيرانية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار جسيمة في نحو 10 مواقع مختلفة بوسط إسرائيل، عقب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت المنطقة، فيما أُصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وسجلت فرق الإسعاف التابعة، استجابة في ست مناطق، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار.

وفي مدينة رمات غان شرق تل أبيب، تعرضت عدة مبانٍ سكنية لأضرار هيكلية، حيث أعلنت السلطات أن مبنيين أصبحا غير صالحين للسكن، فيما تم تصنيف مبنى آخر لاحقًا على أنه خطر ومعرض للانهيار.

كما أفادت التقارير بسقوط قنابل صغيرة ناتجة عن رؤوس حربية عنقودية في مناطق رمات غان وبيتاح تكفا وجفعاتيم وبني براك، ما أدى إلى انتشار المتفجرات على نطاق واسع. وتم العثور على ذخائر غير منفجرة في أحد المواقع، قبل أن تقوم الجهات المختصة بإزالتها بشكل آمن.

وفي حصيلة أولية، أُصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، بينهم شاب تعرض لاختناق جراء استنشاق الدخان، وآخرون أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير والانفجارات.

وكانت خدمات الطوارئ قد تعاملت منذ ساعات الصباح مع بلاغات عن سقوط صواريخ في عدة مناطق، وسط اشتباه باستخدام ذخائر عنقودية، مع استمرار عمليات التمشيط والتأمين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق رصد إطلاق صواريخ باليستية من إيران، داعيًا السكان إلى التوجه إلى الملاجئ، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متعددة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين إيران وإسرائيل، مع اتساع نطاق الهجمات وتزايد تأثيرها على المناطق المدنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل إيران الحرب على إيران حرب إيران إيران وأمريكا

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
شئون عربية و دولية

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

