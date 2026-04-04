إسرائيل: البحث عن مفقودين بعد سقوط صاروخ إيراني على برج سكني.. صور

رئيس بلدية حيفا: ما جرى كان حدثا صعبا علينا بعد سقوط الصاروخ الإيراني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار جسيمة في نحو 10 مواقع مختلفة بوسط إسرائيل، عقب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت المنطقة، فيما أُصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وسجلت فرق الإسعاف التابعة، استجابة في ست مناطق، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار.

وفي مدينة رمات غان شرق تل أبيب، تعرضت عدة مبانٍ سكنية لأضرار هيكلية، حيث أعلنت السلطات أن مبنيين أصبحا غير صالحين للسكن، فيما تم تصنيف مبنى آخر لاحقًا على أنه خطر ومعرض للانهيار.

WATCH: Impact site in Ramat Gan, central Israel, after bomblet from Iranian cluster missile fell in a residential area



— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 4, 2026

كما أفادت التقارير بسقوط قنابل صغيرة ناتجة عن رؤوس حربية عنقودية في مناطق رمات غان وبيتاح تكفا وجفعاتيم وبني براك، ما أدى إلى انتشار المتفجرات على نطاق واسع. وتم العثور على ذخائر غير منفجرة في أحد المواقع، قبل أن تقوم الجهات المختصة بإزالتها بشكل آمن.

זירת פגיעת מצרר ברמת גן מהלילה. הפצצה חדרה מהגג והרסה דירה. לפי השכנים ואחד מבני המשפחה האשה שגרה במקום לא היתה שם אתמול אלא אצל קרובי משפחתה וכך ניצלה מהפגיעה. גם אדם נוסף שגר בקומה נמוכה בבניין היה בעבודה. במבנה הזה אין ממ״ד או מקלט. במי שגרים בו הולכים לבניינים הסמוכים. pic.twitter.com/QQ59QZuXSB — Bar Peleg (@bar_peleg) April 4, 2026

وفي حصيلة أولية، أُصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، بينهم شاب تعرض لاختناق جراء استنشاق الدخان، وآخرون أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير والانفجارات.

وكانت خدمات الطوارئ قد تعاملت منذ ساعات الصباح مع بلاغات عن سقوط صواريخ في عدة مناطق، وسط اشتباه باستخدام ذخائر عنقودية، مع استمرار عمليات التمشيط والتأمين.

🇮🇷🇮🇱 Iranian cluster bombs hit buildings in the central Israeli cities of Bnei Brak and Ramat Gan.



Tel Aviv and Petah Tikva were also hit, causing damage to roads and cars.



Source: Times of Israel — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 4, 2026

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق رصد إطلاق صواريخ باليستية من إيران، داعيًا السكان إلى التوجه إلى الملاجئ، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متعددة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين إيران وإسرائيل، مع اتساع نطاق الهجمات وتزايد تأثيرها على المناطق المدنية.