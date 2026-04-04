تديره شركة بريطانية.. إصابة 3 في هجوم على حقل الرميلة النفطي بالعراق

قال مصدر أمني ومصادر في قطاع الطاقة لوكالة أنباء رويترز، إن طائرتين مسيرتين ضربتا يوم السبت حقل الرميلة النفطي الشمالي الذي تديره شركة BP البريطانية في جنوب العراق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال عراقيين.

وأضافت المصادر لرويترز، أن الهجوم وقع بعد فترة قصيرة من ضرب طائرة مسيرة أخرى لمرافق التخزين الواقعة غرب مدينة البصرة والتي تعود ملكيتها لشركات نفط أجنبية.

وأشار مهندسان عراقيان يعملان في الحقل لوكالة أنباء رويترز، إلى أن ضربات الطائرات المسيرة لم تؤثر على العمليات في هذا الجزء من حقل الرميلة العملاق، لأنها استهدفت منشأة لتخزين المعدات.

ونقلت المصادر أن الموظفين الأجانب تم إجلاؤهم بعد الهجوم السابق بالطائرة المسيرة على الحقل في الشهر الماضي.