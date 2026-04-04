إعلان

تديره شركة بريطانية.. إصابة 3 في هجوم على حقل الرميلة النفطي بالعراق

كتب : وكالات

03:41 م 04/04/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر أمني ومصادر في قطاع الطاقة لوكالة أنباء رويترز، إن طائرتين مسيرتين ضربتا يوم السبت حقل الرميلة النفطي الشمالي الذي تديره شركة BP البريطانية في جنوب العراق، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال عراقيين.

وأضافت المصادر لرويترز، أن الهجوم وقع بعد فترة قصيرة من ضرب طائرة مسيرة أخرى لمرافق التخزين الواقعة غرب مدينة البصرة والتي تعود ملكيتها لشركات نفط أجنبية.

وأشار مهندسان عراقيان يعملان في الحقل لوكالة أنباء رويترز، إلى أن ضربات الطائرات المسيرة لم تؤثر على العمليات في هذا الجزء من حقل الرميلة العملاق، لأنها استهدفت منشأة لتخزين المعدات.

ونقلت المصادر أن الموظفين الأجانب تم إجلاؤهم بعد الهجوم السابق بالطائرة المسيرة على الحقل في الشهر الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا حقل الرميلة النفطي

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

زووم

رياضة محلية

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

