الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل عنصر وإصابة 5 في قصف جوي قرب منفذ القائم بالأنبار

10:07 ص 04/04/2026

قوات الحشد الشعبي العراقية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق مقتل أحد عناصرها وإصابة خمسة آخرين، إثر استهداف جوي وقع قرب منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار غرب البلاد، على الحدود مع سوريا.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الهجوم استهدف اللواء 45 ضمن قاطع عمليات الجزيرة التابع للحشد الشعبي، وذلك في تمام الساعة 05:10 صباحًا.

وأضاف البيان أن الاستهداف، الذي وصفته الهيئة بأنه "عدوان صهيو-أمريكي"، أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الحشد الشعبي وإصابة أربعة آخرين، إلى جانب إصابة عنصر من منتسبي وزارة الدفاع العراقية.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واستمرار الضربات المتبادلة التي تطال مواقع مختلفة في العراق وسوريا.

