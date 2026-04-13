أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد فاجأ عاملة توصيل تابعة لإحدى شركات التوصيل المشهورة في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أمام المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بإعطائها بقشيشاً نقدياً قدره 100 دولار بعد توصيلها طلباً له أثناء مؤتمر صحفي كان يتحدث خلاله عن المفاوضات مع إيران ومضيق هرمز وانتقادات البابا ليو الرابع عشر.

وأكد موقع أمريكي أن لقاء ترامب مع "جدة دورداش" لم يكن مصادفة، إذ رتب البيت الأبيض اللقاء عمداً للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسياسة "عدم فرض ضريبة على الإكراميات"، المدرجة في ما يسمى "القانون الكبير والجميل" الذي وقعه ترامب في يوليو 2025.

وكشف موقع "يو إس إيه توداي" عن هوية عاملة التوصيل وهي شارون سيمونز، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "جدة دورداش"، وهي جدة من أركنساس قامت بأكثر من 14000 عملية توصيل منذ بدء عملها مع المنصة في عام 2022.

وتُعد سيمونز جدة لعشرة أحفاد، وزوجها يخضع للعلاج من السرطان، وهي ظروف سلط ترامب الضوء عليها خلال الحدث أثناء مناقشة تأثير القانون على الأسر العاملة.

وبحسب "يو إس إيه توداي"، أنجزت "جدة دورداش" أكثر من 14000 عملية توصيل، وقال ترامب إن سبب زيارتها للبيت الأبيض هو تسليط الضوء على مبلغ 11000 دولار الذي قالت إنها وفرته من مبادرة "عدم فرض ضرائب على الإكراميات".

ويتيح هذا الإجراء للعاملين الذين يتلقون إكراميات خصم ما يصل إلى 25,000 دولار من دخلهم الخاضع للضريبة الفيدرالية، شريطة ألا يتجاوز دخلهم السنوي 160,000 دولار، ويسري هذا الخصم للفترة من 2025 إلى 2028، ولا يعفي من ضرائب الرواتب أو ضرائب الولاية.