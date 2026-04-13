من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره عن إيران؟

كتب : عبدالله محمود

10:33 م 13/04/2026

ترامب يقاطع مؤتمرا صحفيا لتسلم طلب طعام أمام البيت

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد فاجأ عاملة توصيل تابعة لإحدى شركات التوصيل المشهورة في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أمام المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بإعطائها بقشيشاً نقدياً قدره 100 دولار بعد توصيلها طلباً له أثناء مؤتمر صحفي كان يتحدث خلاله عن المفاوضات مع إيران ومضيق هرمز وانتقادات البابا ليو الرابع عشر.

وأكد موقع أمريكي أن لقاء ترامب مع "جدة دورداش" لم يكن مصادفة، إذ رتب البيت الأبيض اللقاء عمداً للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسياسة "عدم فرض ضريبة على الإكراميات"، المدرجة في ما يسمى "القانون الكبير والجميل" الذي وقعه ترامب في يوليو 2025.

وكشف موقع "يو إس إيه توداي" عن هوية عاملة التوصيل وهي شارون سيمونز، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "جدة دورداش"، وهي جدة من أركنساس قامت بأكثر من 14000 عملية توصيل منذ بدء عملها مع المنصة في عام 2022.

وتُعد سيمونز جدة لعشرة أحفاد، وزوجها يخضع للعلاج من السرطان، وهي ظروف سلط ترامب الضوء عليها خلال الحدث أثناء مناقشة تأثير القانون على الأسر العاملة.

وبحسب "يو إس إيه توداي"، أنجزت "جدة دورداش" أكثر من 14000 عملية توصيل، وقال ترامب إن سبب زيارتها للبيت الأبيض هو تسليط الضوء على مبلغ 11000 دولار الذي قالت إنها وفرته من مبادرة "عدم فرض ضرائب على الإكراميات".

ويتيح هذا الإجراء للعاملين الذين يتلقون إكراميات خصم ما يصل إلى 25,000 دولار من دخلهم الخاضع للضريبة الفيدرالية، شريطة ألا يتجاوز دخلهم السنوي 160,000 دولار، ويسري هذا الخصم للفترة من 2025 إلى 2028، ولا يعفي من ضرائب الرواتب أو ضرائب الولاية.

فيديو قد يعجبك



نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
زووم

نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
شئون عربية و دولية

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
أخبار مصر

لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
خالد أبو بكر يدعو لنظام مزدوج لعقود الزواج في مصر.. ما القصة؟
أخبار مصر

خالد أبو بكر يدعو لنظام مزدوج لعقود الزواج في مصر.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو