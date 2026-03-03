إعلان

"فات الآوان".. ترامب: دمرنا دفاعات إيران الجوية والبحرية وقيادتهم يريدون التحدث

كتب : مصراوي

04:25 م 03/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير الدفاعات والقوات الجوية، فضلًا عن القوات البحرية الإيرانية.

وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، "لقد دمرت دفاعاتهم الجوية، وقواتهم الجوية، وقواتهم البحرية، وقيادتهم الآن يريدون التحدث. قلت: (فات الأوان)".

وفيما سبق قال المتحدث الرسمي ونائب مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني إن الحرس الثوري سيواصل مهامه بقيادة أحمد وحيدي، بكل قوّة ودون انقطاع.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عنه قوله إن قادة القوات والفيالق والوحدات القتالية سيثأرون لدماء "الشهداء" ويُلحقون "هزيمة نكراء" بأعداء إيران.

وأضاف نائيني أن على "العدو" أن يتوقّع هجمات متواصلة، وأن "أبواب جهنم ستُفتَح على أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر"، مع تحديث الصواريخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران وأمريكا الحرب على إيران إسرائيل وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
مصراوى TV

لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
"أبواب جهنم ستُفتح".. الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا وإسرائيل بضربات
شئون عربية و دولية

"أبواب جهنم ستُفتح".. الحرس الثوري الإيراني يتوعد أمريكا وإسرائيل بضربات
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان