وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير الدفاعات والقوات الجوية، فضلًا عن القوات البحرية الإيرانية.

وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، "لقد دمرت دفاعاتهم الجوية، وقواتهم الجوية، وقواتهم البحرية، وقيادتهم الآن يريدون التحدث. قلت: (فات الأوان)".

وفيما سبق قال المتحدث الرسمي ونائب مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني إن الحرس الثوري سيواصل مهامه بقيادة أحمد وحيدي، بكل قوّة ودون انقطاع.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عنه قوله إن قادة القوات والفيالق والوحدات القتالية سيثأرون لدماء "الشهداء" ويُلحقون "هزيمة نكراء" بأعداء إيران.

وأضاف نائيني أن على "العدو" أن يتوقّع هجمات متواصلة، وأن "أبواب جهنم ستُفتَح على أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر"، مع تحديث الصواريخ.