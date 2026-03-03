إعلان

الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

كتب : مصراوي

11:41 ص 03/03/2026

الهلال الأحمر الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأميركي الإسرائيلي إلى 787 قتيلاً، مشيرًا إلى أن القصف استهدف 153 مدينة حتى الآن.

وأوضح في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن 504 مواقع تضررت نتيجة الهجمات الصاروخية، فيما بلغ عدد الهجمات المسجلة 1039 هجومًا، مؤكدًا استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض ونقل المصابين وتقديم الخدمات الطبية بشكل متواصل، بمشاركة 1009 فرق عملياتية تضم 3651 منقذًا، إضافة إلى نشر 895 مركبة عملياتية وإنقاذ لتسريع جهود الإغاثة والدعم اللوجستي.

في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الاثنين، أنها استهدفت أكثر من 1250 هدفًا داخل إيران منذ اندلاع الحرب يوم السبت، مشيرة إلى أن قاذفات "بي-1" الأمريكية نفذت غارات في عمق الأراضي الإيرانية بهدف إضعاف قدرات الصواريخ الباليستية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهلال الأحمر الإيراني حصيلة ضحايا إيران هجمات على الخليج الحرب على إيران هجمات إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
شئون عربية و دولية

الهلال الأحمر الإيراني: 787 قتيلاً و153 مدينة متضررة جراء الهجمات الأمريكية
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
وزير المالية: تبكير صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر
اقتصاد

وزير المالية: تبكير صرف مرتبات مارس منتصف الشهر بمناسبة عيد الفطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان