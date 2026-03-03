أعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأميركي الإسرائيلي إلى 787 قتيلاً، مشيرًا إلى أن القصف استهدف 153 مدينة حتى الآن.

وأوضح في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن 504 مواقع تضررت نتيجة الهجمات الصاروخية، فيما بلغ عدد الهجمات المسجلة 1039 هجومًا، مؤكدًا استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض ونقل المصابين وتقديم الخدمات الطبية بشكل متواصل، بمشاركة 1009 فرق عملياتية تضم 3651 منقذًا، إضافة إلى نشر 895 مركبة عملياتية وإنقاذ لتسريع جهود الإغاثة والدعم اللوجستي.

في سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الاثنين، أنها استهدفت أكثر من 1250 هدفًا داخل إيران منذ اندلاع الحرب يوم السبت، مشيرة إلى أن قاذفات "بي-1" الأمريكية نفذت غارات في عمق الأراضي الإيرانية بهدف إضعاف قدرات الصواريخ الباليستية.