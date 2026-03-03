إعلان

ترامب: أمريكا تمتلك إمدادات غير محدودة من الذخائر وقادرة على خوض الحروب إلى الأبد

كتب : مصراوي

07:04 ص 03/03/2026

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونال ترامب، إن أمريكا تمتلك إمدادات غير محدودة من الذخائر وقادرة على خوض الحروب "إلى الأبد".

وأضاف ترامب: "لم تكن مخزونات الذخائر الأمريكية، من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا، أعلى أو أفضل من أي وقت مضى - وكما قيل لي اليوم، لدينا إمدادات غير محدودة تقريبًا من هذه الأسلحة يمكن خوض الحروب إلى الأبد، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط وهي أفضل من أفضل أسلحة الدول الأخرى".

وأشار إلى أنه بالنسبة للأسلحة عالية الجودة، فلدينا إمدادات جيدة، لكننا لسنا في المكان الذي نريده، إذ يتم تخزين كميات كبيرة إضافية من الأسلحة عالية الجودة لنا في دول نائية.

وتابع: "لقد أنفق جو بايدن، النعسان، كل وقته وأموال بلادنا في منح كل شيء لزيلينسكي من أوكرانيا - بقيمة مئات المليارات من الدولارات - وبينما تبرع بالكثير من الأسلحة فائقة الجودة مجانًا، لم يكلف نفسه عناء استبدالها لحسن الحظ، قمتُ بإعادة بناء الجيش في ولايتي الأولى، وما زلتُ أفعل ذلك الولايات المتحدة لديها مخزون كافٍ، وهي مستعدة لتحقيق نصر ساحق"، وفقا لروسيا اليوم.

