كشف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، عن نتائج المفاوضات مع الجانب الإيراني حول البرنامج النووي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة عرضت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات مقابل دفع ثمن الوقود النووي، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل طهران، وفق شبكة فوكس نيوز.

وقال: بحثنا مع الإيرانيين عدم التخصيب لـ10 سنوات على أن ندفع لهم ثمن الوقود لكن مقترحنا قوبل بالرفض، والرفض الإيراني لوقف تخصيب الوقود النووي أوضح أن هدفهم هو الاحتفاظ بالتخصيب لأغراض التسلح.

وأضاف: المفاوضون الإيرانيون أخبرونا أن لديهم 460 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، واليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن رفعه إلى مستوى 90% خلال أسبوع أو 10 أيام.

وتابع: المفاوضون الإيرانيون كانوا على دراية بأن ما لديهم من اليورانيوم المخصب يمكن أن يصنع 11 قنبلة نووية.