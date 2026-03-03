إعلان

بعشرات المقذوفات.. الجيش الإسرائيلي يستهدف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني

كتب : مصراوي

05:13 ص 03/03/2026

غارات إسرائيلية أرشيفية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع إكس: "شن الجيش قبل قليل، وبتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات، غارات إضافية تستهدف أهدافًا تابعة للنظام الإيراني، وقد ألقت طائرات سلاح الجو عشرات المقذوفات، ودمَّرت مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام".

وزعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات النظام الإيراني استخدمت المركز في الآونة الأخيرة للدفع بعمليات عسكرية بغطاء وسائل ومرافق مدنية خارج أنشطة الدعاية العادية التي تجري في داخله.

وأضافت أن أنشطة المركز تمت بتوجيه مباشر من الحرس الثوري، كما حث مركز الإعلام والدعاية الإيراني لتدمير دولة إسرائيل واستخدام سلاح نووي، بالاضافة إلى ذلك سببت في قمع الشعب الإيراني ونشر الأكاذيب على الجمهور.

وأكدت إيلا واوية، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف بنى النظام الإيراني التحتية في أنحاء طهران.

كانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بأن انفجارين وقعا قرب مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، وفقا للغد.

