أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عن دوي صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت الجبهة، أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات منطقة إصبع الجليل، خشية تسلل طائرات مسيرة.