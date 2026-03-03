إعلان

صفارات الإنذار دوت قرب حدود لبنان.. إسرائيل تحذر من تسلل طائرات مسيرة شمال البلاد


كتب- محمد أبو بكر:

04:59 ص 03/03/2026

صفارات الإنذار

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عن دوي صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت الجبهة، أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات منطقة إصبع الجليل، خشية تسلل طائرات مسيرة.

