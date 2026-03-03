صفارات الإنذار دوت قرب حدود لبنان.. إسرائيل تحذر من تسلل طائرات مسيرة شمال البلاد
كتب- محمد أبو بكر:
04:59 ص 03/03/2026
صفارات الإنذار
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، عن دوي صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان.
وأضافت الجبهة، أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات منطقة إصبع الجليل، خشية تسلل طائرات مسيرة.
صفارات الإنذار أمريكا وإيران الأهداف الأمريكية في إيران حرب أمريكا وايران أمريكا صاروخين باليستيين إيرانيين إيران أسطول إيران البحري مسيرات إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الضربة الكبرى ضد إيران