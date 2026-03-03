إعلان

حاولت الاقتراب من الرياض والخرج.. الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة


كتب- محمد أبو بكر

04:50 ص 03/03/2026

وزارة الدفاع السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، نجاح القوات الجوية في اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من مدينتي الرياض والخرج.

وأكد مصدران مطلعان، سماع دوي انفجارين إضافيين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وفق "وكالة رويترز".

وزارة الدفاع السعودية انفجار في السعودية السعودية قصف السعودية حريق في السفارة الأمريكية في السعودية انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

