أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، نجاح القوات الجوية في اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من مدينتي الرياض والخرج.

وأكد مصدران مطلعان، سماع دوي انفجارين إضافيين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وفق "وكالة رويترز".