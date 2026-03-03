حاولت الاقتراب من الرياض والخرج.. الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة
كتب- محمد أبو بكر
04:50 ص 03/03/2026
وزارة الدفاع السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، نجاح القوات الجوية في اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من مدينتي الرياض والخرج.
وأكد مصدران مطلعان، سماع دوي انفجارين إضافيين في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، وفق "وكالة رويترز".
