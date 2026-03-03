نائب وزير خارجية إيران: طهران أبلغت الأشقاء في السعودية عدم تورطها بأي أعمال تخريبية
كتب- محمد أبو بكر
مجيد تخت روانجي
نفى مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، مسؤولية بلاده عن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في المملكة العربية السعودية.
وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن طهران أبلغت الأشقاء في المملكة بعدم تورطها في أي أعمال تخريبية.
وأوضح أن العلاقات مع الدول المجاورة جيدة، مشددًا على أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد مباشر على الأصول الأمريكية في المنطقة، وفق شبكة سي إن إن.