نفى مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، مسؤولية بلاده عن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في المملكة العربية السعودية.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن طهران أبلغت الأشقاء في المملكة بعدم تورطها في أي أعمال تخريبية.

وأوضح أن العلاقات مع الدول المجاورة جيدة، مشددًا على أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد مباشر على الأصول الأمريكية في المنطقة، وفق شبكة سي إن إن.