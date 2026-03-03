إعلان

نائب وزير خارجية إيران: طهران أبلغت الأشقاء في السعودية عدم تورطها بأي أعمال تخريبية


كتب- محمد أبو بكر

04:00 ص 03/03/2026

مجيد تخت روانجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، مسؤولية بلاده عن الهجمات التي استهدفت حقول النفط في المملكة العربية السعودية.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن طهران أبلغت الأشقاء في المملكة بعدم تورطها في أي أعمال تخريبية.

وأوضح أن العلاقات مع الدول المجاورة جيدة، مشددًا على أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد مباشر على الأصول الأمريكية في المنطقة، وفق شبكة سي إن إن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجيد تخت روانجي إيران انفجار في السعودية السعودية قصف السعودية حريق في السفارة الأمريكية في السعودية انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وفرق الطوارئ تتابع الوضع
شئون عربية و دولية

انفجارات جديدة في الحي الدبلوماسي بالرياض وفرق الطوارئ تتابع الوضع
ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن
شئون عربية و دولية

إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد باستهداف السفن
"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
مصراوي ستوري

"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة
دراما و تليفزيون

شيكابالا ونادر حمدي وأحمد شامي يشاركون هيثم شاكر تريند أغنيته الجديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"