حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من خطورة التأخر في اتخاذ إجراءات ضد إيران، مؤكدًا أن الفرصة للتحرك قد تضيع مستقبلًا إذا لم تُتخذ قرارات عاجلة الآن.

وقال: البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح عصيًا على القصف في غضون أشهر، وضرباتنا تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى نقطة لا يمكن بعدها استهداف برامج أسلحتها.

وأضاف: إيران بدأت في بناء مخابئ تحت الأرض كانت ستجعل استهداف قدراتها مستقبلا أمرا مستحيلًا.

ووصف نتنياهو، وفق شبكة فوكس نيوز، النظام الإيراني بأنه غير قابل للإصلاح، قائلًا:"النظام الإيراني غير قابل للإصلاح ولم يتعلم أي درس وهدفه النهائي تدمير الولايات المتحدة وتهديد العالم".

وأوضح: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن ضد إيران فلن يكون ذلك ممكنًا في المستقبل.