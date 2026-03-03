إعلان

نتنياهو: النظام الإيراني غير قابل للإصلاح.. وهدفه النهائي تدمير أمريكا وتهديد العالم


كتب- محمد أبو بكر

03:55 ص 03/03/2026

بنيامين نتنياهو

حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، من خطورة التأخر في اتخاذ إجراءات ضد إيران، مؤكدًا أن الفرصة للتحرك قد تضيع مستقبلًا إذا لم تُتخذ قرارات عاجلة الآن.

وقال: البرنامج النووي الإيراني كان سيصبح عصيًا على القصف في غضون أشهر، وضرباتنا تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى نقطة لا يمكن بعدها استهداف برامج أسلحتها.

وأضاف: إيران بدأت في بناء مخابئ تحت الأرض كانت ستجعل استهداف قدراتها مستقبلا أمرا مستحيلًا.

ووصف نتنياهو، وفق شبكة فوكس نيوز، النظام الإيراني بأنه غير قابل للإصلاح، قائلًا:"النظام الإيراني غير قابل للإصلاح ولم يتعلم أي درس وهدفه النهائي تدمير الولايات المتحدة وتهديد العالم".

وأوضح: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن ضد إيران فلن يكون ذلك ممكنًا في المستقبل.

