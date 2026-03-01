وكالات

أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة إيران إنترناشونال، سكان مدينة كرج الإيرانية وهم يخرجون إلى الشوارع مساء السبت، احتفالاً باغتيال علي خامنئي زعيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال تشغيل الموسيقى والرقص.

كما أظهرت أيضًا مقاطع فيديو حصلت عليها الشبكة الإيرانية، إيرانيين وهم يحتفلون بخبر وفاة علي خامنئي في منطقة فينتشلي شمالي لندن.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات مواطنين في العاصمة الإيرانية طهران، عقب الإعلان عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفًا إياه بأنه "أحد أكثر الأشخاص شرًا في التاريخ".

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إن مقتل خامنئي يمثل "عدالة للشعب الإيراني، ولكل الأمريكيين، ولأشخاص من دول عديدة حول العالم قُتلوا أو شُوّهوا على يده"، مضيفًا أنه: "لم يتمكن من الإفلات من أجهزة الاستخبارات وأنظمة التتبع المتطورة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن القادة الذين قُتلوا معه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء".

وأضاف ترامب: "أن ما جرى يمثل "أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده"، لافتًا إلى أن العديد من عناصر الحرس الثوري والقوات العسكرية والأمنية "لم يعودوا يرغبون في القتال، ويبحثون عن حصانة"، على حد قوله. وأردف: "الآن يمكنهم الحصول على حصانة، لاحقًا لن يحصلوا إلا على الموت".