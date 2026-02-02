إعلان

بعد استقالته على خلفية صلته بـ إبستين.. مطالبات بريطانية بسحب لقب اللورد من ماندلسون

كتب : مصراوي

08:25 م 02/02/2026

بيتر ماندلسون

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن السياسي البريطاني بيتر ماندلسون لا ينبغي أن يستمر عضوا في البرلمان، وذلك في أعقاب كشف مزيد من المعلومات حول صلات "اللورد" بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن ستارمر يعتقد أن السفير السابق لدى أمريكا "لا ينبغي أن يكون عضوا في مجلس اللوردات أو أن يستخدم اللقب"، إلا أن رئيس الوزراء لا يملك السلطة لتجريده من رتبة "النبالة"،وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

كما تم تكليف رئيس الخدمة المدنية في بريطانيا بمراجعة عاجلة للمعلومات المتعلقة بالروابط بين ماندلسون وإبستين خلال فترة عمله وزيرا في الحكومة.

وفي تبادل لرسائل البريد الإلكتروني يعود لعام 2009، بدا أن ماندلسون، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الأعمال، يخبر إبستين بأنه سيضغط على الوزراء بشأن ضريبة مفروضة على مكافآت المصرفيين.

وقدم ماندلسون استقالته من عضوية حزب العمال لتجنب التسبب في "مزيد من الإحراج" للحزب عقب ظهور معلومات جديدة حول صداقته مع الممول سيء السمعة جيفري إبستين.

ويواجه ماندلسون تساؤلات بشأن تحويلات مالية له ولشريكته من جانب إبستن وصل إجماليها إلى 75 ألف جنيه إسترليني (103 آلاف دولار) ومحاولات لوقف المملكة المتحدة من فرض ضريبة على مكافآت المصرفيين في 2009 بعد طلب من إبستين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وظهر اسم اللورد، الذي أقيل من منصبه كسفير لدى الولايات المتحدة العام الماضي بسبب صلاته بإبستين، في وثائق أصدرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة تتعلق بالممول سيئ السمعة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ماندلسون 72 عاما من منصب السفير لدى واشنطن في سبتمبر، بعدما كشفت بلومبرج عن عمق صداقته بإبستين.

أعلن اللورد بيتر ماندلسون، السياسي البارز في حزب العمال البريطاني، استقالته من الحزب لتجنب التسبب في مزيد من الإحراج على خلفية الكشف عن وثائق جديدة تربطه بجيفري إبستين.

كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضي عن سجلات مالية وصور مثيرة للجدل تتعلق بماندلسون، إذ تظهر التحويلات من إبستين إلى ماندلسون وزوجه، بالإضافة إلى صور للورد البريطاني بملابسه الداخلية.

بيتر ماندلسون إبستين جرائم جنسية جيفري إبستين كير ستارمر

