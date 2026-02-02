إعلان

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب غزة

كتب : مصراوي

06:50 م 02/02/2026

السلطات الإسرائيلية

(أ ب)

احتجزت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين مجموعة من المسؤولين المحليين ورجال الأعمال الذين يشتبه في اختلاسهم ملايين الدولارات من أموال المساعدات المخصصة لوقت الحرب، معلنة عن تحقيق في قضية احتيال تشمل تبرعات تدفقت عقب 7 من أكتوبر 2023.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إن المحققين تتبعوا خلال الأشهر التي سبقت اعتقالات اليوم الاثنين قادة محليين لم تكشف النقاب عن هويتهم، للاشتباه في قيامهم بتحويل والاستيلاء على ما يعادل ملايين الدولارات التي أُرسلت في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد طفرة في التبرعات أعقبت الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، حينما قتل نحو 1200 شخص، وقد أرسلت المعابد والشركات والمنظمات اليهودية حول العالم مساعدات إلى الجمعيات الخيرية والبلديات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية في تقرير صدر في مارس 2024، أن ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار قد جُمعت كتبرعات حتى ذلك الوقت، تزامنا مع عمل المجالس المحلية إلى جانب المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم لتعزيز الخدمات الاجتماعية ودعم النازحين.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن السلطات المحلية وشركات البلدية المرتبطة بها "تلقت مبالغ ضخمة" من هذه الأموال، لا سيما المجالس القريبة من حدود قطاع غزة.

