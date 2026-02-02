بلغت 18 سنة.. السويد ترحل طالبة مصرية تقيم مع عائلتها منذ 14 سنة

قائد الأمن الداخلي في حلب يصل إلى "عين العرب" لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

كتب-عبدالله محمود:

أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، عن تنفيذها تدريبات مشتركة مع البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وقالت المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين إن المدمرة "ديلبرت بلاك" نفذت أمس تدريبات مشتركة مع سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك تدريب مشترك تم بين مدمرة أمريكية وبوارج تابعة لسلاح البحر الإسرائيلي في البحر الأحمر أمس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنه جرى أمس الأحد، تدريب مشترك للمدمّرة الأمريكية وسفنٍ حربية تابعة لسلاح البحرية، لافتا إلى أن التدريب نفذت في إطار التعاون بين سلاح البحرية والأسطول الخامس في منطقة البحر الأحمر.

وذكر أفيخاي أن المدمّرة الأمريكية رست في الميناء ضمن نشاط روتيني ومخطط له مسبقًا، وكجزء من التعاون القائم بين سلاح البحرية والأسطول الخامس.