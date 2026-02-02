إعلان

نتنياهو: من يهاجم إسرائيل سيواجه نتائج لن يتحملها

كتب-عبدالله محمود:

05:46 م 02/02/2026

نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن هناك تحديات أمام إسرائيل بسبب الأحداث المندلعة في المنطقة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال على أهبة الاستعداد لكل تطور ويراقب ما يجري.

وأضاف نتنياهو خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، "أن من يهاجم تل أبيب سيواجه نتائج لن يتحملها، وكل من رفع شعار تدمير دولة إسرائيل كبدناه أثمانا باهظة".

وأكد نتنياهو أن هناك المزيد من التحديات التي تنتظر إسرائيل والمزيد من اللحظات العصيبة، مهددًا من يحاول إلحاق الأذى بتل أبيب سيواجه عواقب وخيمة.

وانتقد نتنياهو خلال الجلسة طريقة عمل أعضاء الكنيست العامة، مطالبهم بعدما تجاوز سلطتهم والتعدي على السلطات الأخرى، قائلا:"إن جوهر عمل أعضاء الكنيست هو سنّ القوانين هذا ما نسعى إليه، لكن نجاحنا يتضاءل. علينا أن نضمن عدم تجاوز أي سلطة لسلطة الأخرى".

