حماس تعلن انتهاء ترتيبات نقل السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الإثنين، عن اكتمال كافة الترتيبات لتسليم زمام السلطة في قطاع غزة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ تهدف إلى إعادة ترتيب المشهد الداخلي وتدشين مرحلة جديدة من الإدارة التوافقية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم قوله: "تم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لدى الجهات الحكومية والإدارية في قطاع غزة لتسليم كافة السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة".

وأضاف قاسم، أنه فور دخول اللجنة إلى أرض قطاع غزة تبدأ عملية التسليم بشكل شفاف وشامل وفي جميع المجالات"، مردفا، "هناك لجنة عليا تشرف على عملية التسليم مكونة من الفصائل الفلسطينية وجهات عشائرية وقيادات من المجتمع المدني وأيضا شخصيات تابعة للمؤسسات الدولية".

وتابع المتحدث باسم حماس قائلا: "سنكون أمام عملية تسليم شفافة وكاملة وراقية للسلطة"، داعيا جميع الأطراف إلى "تسهيل عمل اللجنة حتى نكون أمام بدء تعافي القطاع من الكارثة خلال عامين من حرب الإبادة".

يُذكر أن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها "علي شعث". وبدأت اللجنة منتصف يناير الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.