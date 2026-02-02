مصطفى الشاعر

مع اقتراب موعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير المقبل، يترقّب العالم تداعيات انتهاء آخر اتفاق نووي ثنائي من حقبة الحرب الباردة.

تُعد هذه المعاهدة، التي تمثل آخر قيود رسمية على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، حجر الزاوية لاستقرار الأمن الدولي، وأي انهيار لها قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد وتوترات متصاعدة بين القوتين النوويتين الأكبر.

تأتي هذه التطورات بعد سنوات من المفاوضات "المتعثرة" بين البيت الأبيض والكرملين. ففي حين نجحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في تمديد المعاهدة خلال أسبوعها الأول عام 2021، أجهضت المحادثات طريقها مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، إذ لم تتمكن إدارته من التوصل إلى اتفاق ملموس يضمن استمرار العمل بالقيود المشتركة.

وتعود جذور هذا المسار إلى 31 يوليو 1991، حينما وقّع الرئيسان جورج بوش الأب وميخائيل جورباتشوف معاهدة "ستارت 1" الأصلية، كأحد أبرز ثمار جهود خفض التصعيد في ثمانينيات القرن الماضي. ومع غلق صفحة الاتحاد السوفيتي، دخلت المعاهدة عهدا جديدا في عام 2010، حيث شهدت العاصمة التشيكية "براج" توقيع النسخة المحدثة (نيو ستارت) بين الرئيسين باراك أوباما وديمتري ميدفيديف، في لحظة وُصفت حينها بأنها "انتصار للدبلوماسية الدولية".

وتضع المعاهدة إطارا صارما للقدرات النووية، حيث تفرض سقفا لا يتجاوز 1550 رأسا نوويا استراتيجيا منشورا لكل من واشنطن وموسكو، إلى جانب 700 صاروخ وقاذفة قنابل. ولا تقتصر أهميتها على الأرقام فحسب، بل تمتد لتشمل نظاما دقيقا للتفتيش الميداني وتبادل البيانات؛ وهي أدوات يصفها خبراء بأنها "حجر الزاوية" لضمان الشفافية وتجنب مخاطر أي سوء تقدير عسكري.

وتتضمن المعاهدة نصا رئيسيا تتبعه 16 مادة بروتوكولية مع التعريفات وإجراءات التحقق والبيانات المتفق عليها، فضلاً عن المرافقات الفنية للبروتوكول.

وكان "بايدن" قد مدّد العمل بالمعاهدة لمدة 5 سنوات، وهو من الداعمين منذ فترة طويلة لإحياء منظومة ضبط التسلح. ويُذكر أنه عارض قرار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية (ABM) عام 2002، بحسب منظمة "The American Security Project".

ومع ذلك، فإن التمديد الذي أُقرّ في عهد بايدن وبوتين يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث يصطدم طموح التجديد بجدار التوترات المتصاعدة بين واشنطن وموسكو. ففي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتوالي الاستعراضات النووية المقلقة، خيم انعدام الثقة على المشهد، مما جعل من "نيو ستارت" ضحية مباشرة للمناخ السياسي المتفجر.

وقال "داريل كيمبال"، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح، في بيان صدر، 25 يناير: "من دون بديل أو تمديد، وللمرة الأولى منذ عام 1972، لن تكون هناك أي قيود على الترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية"، في إشارة إلى بداية اتفاقات ضبط التسلح التي وُقّعت عام 1977.

وتعثرت الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات حول اتفاق بديل. فقد علّق "الكرملين" مشاركته في المعاهدة، من دون إلغائها، في ديسمبر 2022 بعد الهجوم على أوكرانيا، ما أبقى الباب مواربا أمام إمكانية إحيائها.

وكان الكرملين قد سارع إلى اغتنام فرصة تجديد معاهدة "ستارت" عام 2021، واقترح فورا إحياء معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (INF)، التي انسحبت منها الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى.

وبحسب تقارير، كان إحياء اتفاقات الصواريخ من حقبة الحرب الباردة أحد الملفات التي ناقشها بوتين وترامب خلال قمة "ألاسكا" في 15 أغسطس، كما أوضحت موسكو أنها ترغب في العودة إلى "ترتيبات الأمن" التي سادت خلال الحرب الباردة. لكن مع استمرار المواجهة بين الشرق والغرب، يزداد تصلب مواقف الطرفين.

وأمام هذا المشهد القاتم، بادر الخبراء إلى تحريك عقارب "ساعة يوم القيامة" خطوة إضافية نحو منتصف الليل؛ في إشارة رمزية بليغة تعكس مخاوف المجتمع الدولي من الانزلاق التدريجي نحو كارثة كبرى قد لا يبدو العالم مستعدا لمواجهتها.