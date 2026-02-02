إعلان

إيران: قادرون على المواجهة في الحرب لكننا في الوقت نفسه نؤمن بالدبلوماسية

كتب : محمد جعفر

02:12 م 02/02/2026

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستعدة للدبلوماسية والتفاوض، مشيرًا في الوقت ذاته أنه يجب على الطرف المقابل أن يعلم أنها لا تتماشى مع التهديد والضغوط.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات إعلامية: "نطالب دائما بالدبلوماسية ما دامت قائمة على أساس الاحترام وتأمين المصالح المشتركة".

وشدد عراقجي أن طهران قادرة على المواجهة في الحرب وفي الوقت نفسه نؤمن بالدبلوماسية ولم تتخلى عن هذا المسار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب بالأمس عن أمله في عقد اتفاق مع إيران، موضحًا: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا".

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إدارة ترامب أبلغت إيران، عبر قنوات متعددة بأنها منفتحة على عقد اجتماع للتفاوض على اتفاق.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إيران وأمريكا

