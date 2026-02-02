(أ ب)

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها استدعت كل سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدين لديها للاحتجاج على إدراج التكتل الأوروبي للحرس الثوري، وهو قوة شبه عسكرية، على قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين إنه تم استدعاء السفراء أمس الأحد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية دوره في حملة القمع الدموية للاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في يناير الماضي.