عراقجي يشدد على أهمية بناء الثقة من أجل إجراء مفاوضات مع واشنطن

(د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

وقال عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وأضاف عراقجي، ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه". وكانت قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بوادر تقدم نحو إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن" أن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل". ووصف عراقجي هذه المحادثات بأنها "مثمرة".

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع، أن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

ويوم السبت، التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بكل من عراقجي وعلي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في طهران.

وتحافظ قطر على علاقات جيدة مع كل من طهران وواشنطن، وقد قامت بالفعل بالوساطة بين البلدين في الماضي.

وتابع عراقجي، أن الحرب ستكون كارثة للجميع، مشيرا إلى أن إيران تعلمت دروسا كثيرة في الحرب الأخيرة. وقال إنه يرى بلاده الآن مستعدة جيدا، مضيفا أن الاستعداد لا يعني أن إيران تريد الحرب.

وقال الوزير أيضا، إن حقوق الأشخاص الذين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران في يناير ضد قيادة البلاد سيتم "احترامها وضمانها".

وذكر أنه لم تكن هناك خطة لعمليات إعدام شنقا. وكان ترامب قد حذر إيران من إعدام المتظاهرين، وهدد مرارا قيادة الدولة في طهران بضربات عسكرية، مستشهدا بالقمع الوحشي للمتظاهرين. وقد قتل آلاف الأشخاص خلال تلك الاحتجاجات.