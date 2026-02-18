

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب القضاء على تهديد الدولة العربية الإرهابية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، والانطلاق في مسار استيطاني على امتداد الحدود.

واعتبر سموتريتش، أنه لا يوجد حل آخر للوضع القائم، مشيرا إلى ضرورة إلغاء الاعتراف السابق وفتح فصل جديد.

وتابع أن الخيار كان واحدا في مواجهة المشكلة، معتبرا أن السؤال الوحيد يتمثل في الثمن الذي سيدفع في الطريق مقابل ما وصفه بالصحوة المطلوبة، والتي قال إنها لا تأتي بسهولة.

وأكد أنه عندما يعجز السياسيون عن تقديم الإجابة، تبقى محاولة التمسك بحل واحد، مشددا على أنه في حال عدم وجود بديل، فإن إسرائيل ستبقى في غزة، وستفرض السيادة في الضفة الغربية، وستعمل على تشجيع ما سماه مجتمع العدو على الهجرة، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر.

ووصف ذلك بأنه الحل الفلسطيني البسيط والديمقراطي والوطني من وجهة نظره.

وانتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بنقل ما سماها الثورة التي جرت في الضفة الغربية إلى منطقتي النقب والجليل وتطبيقها هناك.

وأكد أن المهمة المطروحة تتطلب، بحسب قوله، قيادة إصلاح شامل وعميق في سلطة أراضي إسرائيل، وفي إدارة التخطيط، وفي سائر الهيئات التي اعتبر أنها نسيت على مر السنين الصهيونية وهدفها الأصلي.

وأضاف أن المطلوب هو تغيير الاتجاه الديمغرافي في النقب والجليل، عبر الجمع بين الاستيطان الحضري، والسيطرة على الأراضي، وتوسيع الاستيطان الريفي، وتعزيز الزراعة.

واختتم بالتعبير عن ثقته بأنه إذا تم العمل معا، كما حصل في يهودا والسامرة، فإنه بمساعدة الله سيتم تحقيق هذه الأهداف، وفقا لروسيا اليوم.